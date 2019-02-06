الاتحاد الأوروبي يرفض اندماج سيمنس وألستوم لإنشاء شركة سكك حديدية عملاقة

انهارت خطة سيمنس الألمانية وألستوم الفرنسية لإنشاء شركة سكك حديدية أوروبية كبيرة اليوم الأربعاء بعدما رفضت جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الاتفاق وقالت إنه سيضر بالمنافسة وسيؤدي لزيادة أسعار المستهلكين.

ورفضت المفوضية الأوروبية أيضا مسعى شركة فيلاند-فيركه لشراء وحدة من أوروبيس، أكبر شركة لصهر النحاس في أوروبا لأنه قد يرفع أسعار المستهلكين.

ومن المرجح أن يؤدي الرفض إلى تعزيز الجهود الفرنسية والألمانية لتخفيف قواعد المنافسة الأوروبية والنظر لعمليات الدمج من منظور عالمي وليس أوروبيا فحسب، وربما السماح أيضا بدور أكبر لوزراء الاتحاد الأوروبي.

كانت سيمنس وألستوم تسعيان لدمج عملياتهما في السكك الحديدية من أجل المنافسة على نحو أكثر كفاءة مع سي.آر.آر.سي الصينية المملوكة للدولة في الأسواق العالمية وهي خطوة دعمتها الحكومتان الألمانية والفرنسية اللتان تشجعان إنشاء شركات صناعية عملاقة.

لكن مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة مارغريت فيستاجر قالت إنها رفضت الاتفاق لحماية المنافسة في صناعة السكك الحديدية الأوروبية.

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