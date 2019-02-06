شاهد: سباق للخنازير في الصين بمناسبة بدء عام الخنزير

وسط هتاف المشجعين وصراخهم انطلقت مجموعة من الخنازير في سباق غريب وظريف في بلدة لانغموشوي في مقاطعة غويجو جنوب غرب الصين، وذلك في اليوم الأول من الربيع ومن السنة الصينية الجديدة، والتي توافق سنة الخنزير حسب التقويم الصيني.

وتسبب هتاف وصراخ المشاركين بتوقف بعض الخنازير هلعا، بينما عاد بعضها الآخر إلى نقطة البداية، وهو ما زاد من ظرافة هذا السابق الاحتفالي. وقال أحد سكان البلدة المشاركين في السباق بعد أن احتل خنزيره المرتبة الأولى "أعتقد أننا سننتهي من الفقر قريبا ونعيش حياة أكثر ازدهارا في الأيام القادمة".