شاهد: كيف حاول ترامب كسب ودّ النساء من الحزب الديمقراطي

"بإمكان الأمريكيين أن يكونوا فخورين بوجود المزيد من النساء في قطاع العمل أكثر من أي وقت مضى". هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وأضاف ترامب "تماما، وبعد قرن واحد من موافقة الكونغرس على التعديل الدستوري الذي منح المرأة حق التصويت، لدينا الكثير من النساء في الكونغرس، أكثر من أي وقت مضى". موجها كلامه بشكل رئيسي إلى مجموعة من نساء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، واللاتي لبسن اللون الأبيض في إشارة إلى تضامنهن مع حقوق المرأة، وقام بفعل ذلك بعض النواب من الرجال أيضا، تضامنا معهن.