توقعات وزراء بريطانيين بتقديم تيريزا ماي استقالتها

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن وزراء في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي يعتقدون الآن أنها تستعد للاستقالة من منصبها هذا الصيف، حتى يتسنى لها التأثير فيمن سيخلفها.

ورفض المشرعون البريطانيون في يناير/كانون الثاني خطة ماي الأصلية للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي حددت شروط مغادرة البلاد للاتحاد.

وصوت النواب لصالح مطالبة ماي بالسعي لإدخال تعديلات على الخطة. ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس/آذار.

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