ريال مدريد كبير أندية العالم والأهلي المصري العربي الوحيد في القائمة

أصدرت مجلة "فرانس فوتبول" في عدد اليوم، 12 شباط – فبراير، تقريراً أنجزت فيه قائمة بأكبر ثلاثين نادياً في العالم، معتمدة على عشر معايير في تصنيفها.

وتصدّر "الملكي"، ريال مدريد، نادي العاصمة الإسبانية، الترتيب حائزاً على 184 نقطة، فيما تذيّلها سانتوس أف سي البرازيلي بـ 18 عشر نقطة.

بحسب إدارة تحرير المجلة، جاء مدريد على رأس القائمة النهائية بعد تصدّره قوائم فرعية أخرى، إذ يعتبر من الأندية الأكثر فوزاً بالكرة الذهبية، بالجوائز الفردية، والأكثر امتلاكاً لمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وأخيراً عائدات النادي المادية.

وجاء برشلونة، النادي الكتالوني، في المرتبة الثانية بعد مدريد، برصيد 177 نقطة، فيما احتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المرتبة الثالثة برصيد 151 نقطة.

إسبانيا وإنجلترا

إضافة إلى الغريمين التقليديين في إسبانيا، برز اسم نادي أتلتيكو مدريد أيضاً في المرتبة الثالثة عشر، ليحتل بذلك الأندية الإسبانية في قائمة الثلاثين ثلاثة مراكز فقط.

من إنجلترا، بلغ عدد الأندية في قائمة الثلاثين، ضعف عدد الأندية الإسبانية. وجاءت الأندية الإنجليزية في القسم الأول من القائمة وكانت التالية: مانشستر يونايتد (الثالث عالمياً)، ليفربول (الخامس)، تشيلسي (الثامن)، مانشستر سيتي (التاسع)، أرسنال (العاشر)، توتنهام (الرابع عشر).

ألمانيا وإيطاليا

من ألمانيا، برزت أسماء 5 أندية في القائمة هي بايرن ميونخ (المرتبة الرابعة)، بروسيا دورتموند (12)، بروسيا منشنغلادباخ (20)، شالكه (23)، شتوتغارت (24).

ومن إيطاليا حضرت أربعة أندية هي يوفنتوس (6)، ميلان (11)، إنتر ميلان (15)، روما (21).

قائمة الثلاثين

الأهلي المصري: النادي العربي الوحيد في القائمة

عربياً، برز اسم نادي الأهلي المصري، كالنادي العربي الوحيد في القائمة، محتلاً المركز الثاني والعشرين برصيد 23 نقطة، خلف سيلتيك الإسكتلندي وأمام شالكه الألماني.

على أي أسُس تم إنجاز القائمة؟

أخذت "فرانس فوتبول" القائمة عشرة معايير بعين الاعتبار، منها الألقاب التي حققتها الأندية، والجوائز الفردية أيضاً (مثل الكرة الذهبية) والجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي.

ودققت المجلة أيضاً في مداخيل الأندية والانتقالات ومبيعات القمصان ولكنها أيضاً اعتمدت على معيار أخير خاص بها، وصفته بـ"الشخصي" جداً (أي غير موضوعي)، ألا وهو الخرافة التي تثار حول الأندية.

يذكر أخيراً أن "فرانس فوتبول" هي الجهة التي تمنح جائزة الكرة الذهبية العريقة سنوياً.

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