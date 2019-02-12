مقتل 17 شخصاً على الأقل في حريق فندق في نيودلهي

قالت سلطات الإطفاء الهندية إن حريقاً شب في فندق في نيودلهي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل. وكان قسم كبير من الفندق، الذي يضم 35 غرفة، قد تمّ حجزه من أجل حفل زفاف.

وقالت صحيفة "إنديان إكسبريس" إن من بين القتلى امرأة وطفلاً حاولاً الهرب عبر القفز من إحدى النوافذ. وأظهرت لقطات تلفزيونية نوافذ محطمة.

وقال فيريندرا سينغ، نائب رئيس جهاز الإطفاء، إنه تم إنقاذ 35 شخصاً من الفندق الذي يقع في حي كارول باغ التجاري. وكان أغلب الضحايا نائمين عندما اندلع الحريق الذي يُعتقد أنه نتج عن تماس كهربائي.

السلطات الهندية ترجح ارتفاع حصيلة الضحايا

وتشن السلطات في نيودلهي بشكل متكرر مداهمات للتحقق من الالتزام بقوانين البناء وإجراءات السلامة من الحرائق وإجراءات الإجلاء، غير أن ذلك أخفق في كبح مخالفات البناء المتفشية في العاصمة سريعة النمو والتي يتجاوز عدد سكانها 18 مليون نسمة.

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