ترامب يغرّد بالفارسية في ذكرى الثورة الإسلامية وروحاني يقول عنه أبله

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية إن "مخططات الأعداء" ضدّ إيران سيكون مصيرها الفشل، واصفاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الأبله".

وأكد روحاني أن "وجود الناس في الشوارع في مختلف أنحاء إيران... يعني أن العدوّ لن يحقق أهدافه أبداً" متحدثاً عن "مؤامرة" تقودها واشنطن ضدّ طهران.

وفي حديثه عن المسائل الدفاعية، قال روحاني أمام الحشود "إننا في إيران لم ولن نطلب السماح من أي أحد لتعزيز قوتنا الدفاعية وبناء أي نوع من ... الصواريخ".

حسن روحاني مخاطباً الحشود Official President website/Handout via REUTERS

واحتفل مئات آلاف الإيرانيين، بمن فيهم عسكريون وطلاب ورجال دين وأطفال، يوم أمس، الإثنين، في شوارع العاصمة طهران بعيد الثورة الإسلامية الإيرانية.

وأظهر التلفزيون الإيراني الحشود تهتف "الموت لإسرائيل، الموت لأميركا"، وهي عبارة تمثل، بحسب "ذي غارديان" البريطانية، "علامة الثورة الإسلامية التجارية".

وأحرق المحتفلون العلم الأميركي كما رفعوا صور آية الله الخميني، الذي قاد الثوار إلى عزل الشاه منذ أربعين عاماً.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن الحشد أيضاً هتف ضدّ رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وأنه أطلق عبارات "الموت لتيريزا ماي".

ترامب: الثورة فشل فادح

في تغريدة استدعت ردوداً من مسؤولين إيرانيين، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ما معناه أن الثورة كانت بمثابة فشل فادح.

وكتب ترامب، بالفارسية والإنجليزية، عبر حسابه على تويتر "أربعون عاماً من الفساد. أربعون عاماً من القمع. أربعون عاماً من الإرهاب. أنتج النظام الإيراني أربعين سنة من الفشل فقط لا غير. والشعب الإيراني الذي يعاني يستحقّ مستقبلاً يكون أكثر إشراقاً".

وردّ وزير الخارجية الإيراني على تغريدة ترامب سريعاً عبر تويتر أيضاً.

وقال محمد جواد ظريف "أربعون عاماً من الفشل في تقبل أن الإيرانيين لن يعودوا للخنوع. أربعون عاماً من الفشل في تعديل السياسة الأميركية بما يطابق الواقع. أربعون عاماً من الفشل في زعزعة الاستقرار الإيراني عبر الدم والمال. بعد أربعين عاماً من الخيارات الخاطئة، حان الوقت ليفكر ترامب مجدداً بالسياسة الأميركية الفاشلة".

الحرس الثوري: سندمر تل أبيب وحيفا إذا تعرضنا لهجوم

في السياق، قال رئيس المكتب السياسي للحرس الثوري الإيراني، الجنرال يد الله جافاني، على هامش الاحتفالات التي أقيمت في الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية، "إن الولايات المتحدة الأميركية ليس لديها الجرأة لإطلاق طلقة واحدة على إيران... مضيفاً "إذا هاجمونا سندمر تل أبيب وحيفا".

وجاء حديث جافاني مع وكالة الأنباء الرسمية إيرنا.

وردّ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلاً إنه لا يتجاهل تهديدات النظام الإيراني، مضيفاً أن "الإيرانيين سيفشلون في محاولة تدمير تل أبيب وحيفا".