شاهد: الشرطة التركية تمنع مظاهرة للأكراد تضامناً مع نائب برلمان مضربة عن الطعام

منعت السلطات التركية اليوم الاثنين برلمانيين معارضين من الأكراد من المشاركة في مسيرة في اسطنبول تضامناً مع إحدى أعضاء البرلمان المضربة عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجاز زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

وحاصرت الشرطة حوالي 40 نائباً وناشطين من حزب الشعوب الديمقراطي، وبعد محاولة فاشلة لفض جدار الدروع ، قام المتظاهرون المتضامنون مع عضو البرلمان عن الحزب ليلى غوفين، المضربة عن الطعام لمئة يوم تقريباً، بالإدلاء ببيان قصير في ساحة تقسيم الشهيرة.

وحذر وزير الداخلية سليمان سوليو يوم الأحد من أنه سيتم حظر مظاهرة حزب الشعوب. قائلاً: "إذا سمحنا لهم بالتظاهر فنحن لسنا رجال".