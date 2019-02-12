شاهد: إنقاذ طفلة رضيعة من مجرور الصرف الصحي

هرعت فرق الإنقاذ في مدينة ديربان في جنوب إفريقيا لإنقاذ فتاة رضيعة علقت لساعات عديدة في مجرور الصرف الصحي.

وقام أهالي من الحي المجاور باستدعاء فرق الإنقاذ عندما وصل لمسامعهم صراخ الرضيعة، واستمرت الفرق بالعمل لمدة ثلاث ساعات متواصلة في محاولة للوصول للطفلة العالقة في أسفل الفتحة.

وتم تسليم الطفلة للمسعفين وسط هتاف المتفرجين الذين احتشدوا حولها، وقالت إحدى المسعفات إن حالة الطفلة الصحية ليست خطيرة، وإن درجة حرارة جسمها منخفضة قليلا وهي تعاني من بعض الخدوش السطحية، وتم نقلها جوا إلى مستشفى محلي قريب من أجل العناية بها.

لم يتمكن الشرطة من معرفة هوية والدي الطفلة، أو كيف انتهى بها الحال في فتحة الصرف الصحي، وقامت بفتح تحقيق جنائي بالإمر.

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