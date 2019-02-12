أرخبيل روسي يعلن حالة الطوارئ بعد غزوه من قبل الدببة القطبية

أعلن أرخبيل روسي حالة الطوارئ، يوم السبت الفائت، بعد اجتياح عشرات الدببة القطبية لأراضيه، بحسب ما أوردته وكالة الإعلام الروسية "إيتار تاس".

وقال ألكساندر ميناييف، وهو مسؤول محلي في قسم الشرطة في أرخبيل "نوفايا زيملايا"، إن 52 دباً تمّ رصدهم في منطقة "بيلوشيا غوبا" في المحيط المتجمد الشمالي، بين شهر كانون الأول – ديسمبر وشباط – فبراير الحالي.

وتضيف "إيتار تاس" أن بعض الدببة "دخلت المباني وهاجمت الناس في الشوارع، ما دفع بعدد من المؤسسات التعليمية والسكان بالاتصال بالشرطة طلباً لتأمين الحماية".

أما ميناييف، فيعبر عن استغرابه من طريقة تصرف الدببة القطبية التي لا يبدو أنها لا تأبه لكلاب الحراسة، ويعترف بأن الحيوانات البرية نجحت بشلّ الحياة في المنطقة بشكل جزئي.

"الناس خائفون. إنهم خائفون من ترك منازلهم وهنا شلل في الروتين اليومي. الأهل خائفون أيضاً من إرسال أولادهم إلى المدرسة"، يقول ميناييف.

وفي ظلّ فرض حظر على قتل الدببة القطبية أو اصطيادها نظراً لتراجع أعدادها حول العالم، قررت الحكومة الروسية إرسال وفد من الخبراء إلى المنطقة لدراسة تصرفات الدببة، بحسب ما تقول "إيتار تاس".

وتقول المصادر إن عدد الدببة القطبية قدّر في العام 2008 بنحو 26 ألف دب، ومع أن العلماء يشيرون إلى أنها لا تهاجم الإنسان إلا في الحالات النادرة، غير أن ذوبان الجليد القطبي قد يدفعها لتصير أكثر عدائية.