شاهد: 10 آلاف فانوس في مهرجان صيني بمناسبة رأس السنة القمرية

أضاءت مدينة كايفنغ القديمة بمقاطعة خنان بوسط الصين أكثر من 10 آلاف نوع من الفوانيس في مهرجان بمناسبة العام القمرى الجديد.

وتنوعت الفوانيس بين فوانيس على شكل أسماك من كوريا الجنوبية، وأخرى على شكل تشكيلات من الريش من الولايات المتحدة، وأخرى من جميع أنحاء الصين.

وجذبت الفوانيس المصنوعة يدوياً الكثير من الاهتمام وتشتهر الصين بصناعة الفوانيس كنوع من الحرف التقليدية.

واعتاد الصينيون صناعة الفوانيس من الخيزران والخشب المغطى بورق أو حرير رقيق. في الوقت الحاضر، يتم تطبيق التقنيات الحديثة،مثل مصابيح LED، على هذه الصناعة.