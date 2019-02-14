شاهد: اهتمام الأفغان بعيد الحب

احتفل أفغان بعيد الحب في كابول اليوم الخميس (14 فبراير شباط) بشراء ورود حمراء وهدايا لأحبائهم من سوق وسط المدينة.

ومن بين المحتفلين أفغانية تدعى فرحناز حيدري (22 عاما) تلقت باقة ورد من خطيبها شاه نزار سوهرابي الذي قال إن ذلك يجعل علاقتهما "أكثر روعة".

وامتلأت المتاجر في السوق بالورود الحمراء والبالونات البيضاء والزهور والتعبيرات التي تنم عن الحب فيما يعتبر تناقضا حادا مع مجتمع أفغانستان التقليدي الذي يُنظر فيه، على نطاق واسع، لعيد الحُب على أنه مفهوم غربي يتعارض مع الدين الإسلامي.

وعلى الرغم من ذلك يرى التجار أن الاحتفال غير كاف لانعاش تجارتهم. وقال بائع ورد في السوق إن مبيعات يوم عيد الحب اليوم منخفضة مقارنة بمبيعات ذات اليوم في السنوات الأخيرة.