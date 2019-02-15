ترامب يصدر إعلانا بشأن سوريا خلال 24 ساعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حالة الطوارئ عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض.

وكان مسؤول كبير بالبيت الأبيض قد قال اليوم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حددت نحو ثمانية مليارات دولار من أموال الحكومة يمكن للرئيس الاستفادة منها هذا العام لإنجاز مقترحه ببناء سياج على الحدود مع المكسيك وفقا لخطة طوارئ وطنية.

وأضاف ميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض في تصريح للصحفيين أنه إضافة إلى 1.38 مليار دولار من مشروع تمويل بموافقة الحزبين، فإن الإدارة ستجمع أموالا من جهات حكومية أخرى من بينها وزارتا الخزانة والدفاع.

من ناحية أخرى أكد ترامب أن محادثات التجارة مع الصين "تسير بشكل جيد للغاية" وإن الولايات المتحدة أكثر إقترابا من أي وقت مضى من التوصل الى إتفاق تجاري "حقيقي" مع بكين يتيح تكافؤ الفرص للشركات الأمريكية.

ومتحدثا في حديقة الورود بالبيت الأبيض قال ترامب "الرسوم الجمركية تؤذي الصين بشدة. هم لا يريدونها، وبصراحة فإننا إذا كان بإمكاننا إبرام اتفاق، فسيشرفي أن ألغيها".