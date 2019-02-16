شاهد.. 4200 رسام وشوم في باريس

المئات من عشاق الوشوم من كل أنحاء العالم اجتمعوا في باريس يوم الجمعة، لحضور "بطولة الوشوم العالمية".

حوالي 4200 رساما تواجدوا في المعرض وكان الاقبال عليهم كبيرا، خاصة بيغكات سيد الكوري الجنوبي، والمتخصص بالرسوم اليابانية، حيث امتلأ جدول مواعيده منذ اليوم الأول.

هذا الفنان عمل في أحد البارات، ثم قرر العمل في هوايته حيث تلقى تدريبا ليصبح أحد أفضل رسامي الوشوم في العالم.

فاني ميشيلون، احدى العاملات في المهرجان، طلبت من بيغكات أن يرسم لها وشما، تمنته منذ زمن بعيد، وهو عبارة عن قطة وأفعى، وهو ما ألمح إلى أنه سيستغرق رسمه ثلاثة أيام كونه يمتد على كامل جسدها.

زوار المهرجان طلبوا رسمات مختلفة، كأبطال الرسوم المتحركة، وصولا إلى رسومات شعوب المحيط الهادي.

الحدث والذي يمتد لثلاثة أيام في موسمه التاسع، يأمل القائمون عليه أن يطيح بعدد الزوار الذي سُجل في العام الماضي حيث وصل عددهم 35 ألف زائر