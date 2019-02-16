داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم شمال سيناء

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" في شبه جزيرة سيناء مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف إحدى نقاط التفتيش في شمال سيناء.

وذكرت وكالة أعماق الدعائية التابعة للتنظيم أن الهجوم أسفر عن مقتل 20 من أفراد الجيش المصري.

وكان المتحدث العسكري قد ذكر في وقت سابق إن سبعة متشددين قتلوا وسقط 15 عسكريا بين قتيل وجريح في اشتباكات وقعت السبت في محافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان أن الاشتباكات وقعت عندما "قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء". وأضاف أن قوة الارتكاز الأمنى قامت "بالتصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها".

وتابع أن القوات "تمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات (رتب) أخرى، وجار استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم".

سعت 600 اليوم قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء وقامت قوة الإرتكاز الأمنى بالتصدى... Publiée par ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ sur Samedi 16 février 2019

ومنذ نحو عام تشن قوات الأمن المصرية حملة واسعة على إسلاميين متشددين تتركز على محافظة شمال سيناء. وأعلن الجيش مقتل مئات المتشددين وعدد من الضباط والجنود خلال الحملة التي تشارك فيها الشرطة.

ولم يتسن على الفور معرفة عدد القتلى وعدد المصابين من القوات في الاشتباكات التي وقعت اليوم. وقال مصدران أمنيان لرويترز إن بعض المصابين من ضباط الصف والجنود في حالة خطيرة.

ومنذ عام 2013 كثف المتشددون هجماتهم على قوات الأمن في شمال سيناء وشنوا هجمات خارج المحافظة استهدف بعضها المسيحيين.