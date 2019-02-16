شاهد: مزارعون يرمون الحليب في الشارع ومغامر يقفز من فوق الجبال

4 فيديوهات ملفتة بمحتواها هذا الأسبوع، من دول مختلفة، في الأول أقدم مزارعون في إيطاليا على سكب آلاف الليترات من الحليب، احتجاجا على تدني أسعاره، ما تسبب بتعطيل حركة المرور.

ويحصل المزارعون على نصف يورو فقط مقابل لتر الحليب، وهو ما يعتبرونه قليلا.

أما في الصين فقد توقفت مئات قوارب الصيد الصغيرة في مكانها نتيجة تجمد مياه البحر، إثر موجة صقيع، وهي حالة تتكرر سنويا ابتداء من شهر ديسمبر.

وفي فيديو آخر، تزينت تلال مدينة قانشوه في منتزه ضخم في الصينة، بإزهار حوالي 100 ألف سلالة لأزهار الكرز خلابة اللون.ت

أما الفيديو الأخير، فقد قام تيم هاويل، وهو مغامر يهوى تسلق الجبال، بعدة قفزات من قمم جبال اسكتلندا.

ففي الفترة ما بين 27 يناير وحتى 3 فبراير، قام هاويل، وهو محارب قديم في أفغانستان، قفز من سفوح جبال ستور، ومن شلالات ستيل، وفي غلين نيفيس، كل هذه القفزات تمت خلال أسبوع من أسابيع الشتاء الأسكتلندي القارص.