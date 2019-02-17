في السبت الرابع عشر.. المواجهات تتجدد بين الشرطة والسترات الصفراء

ككل سبت منذ حوالي 3 أشهر مضت نظم الآلاف من حركة السترات الصفراء مظاهرات في باريس ومدن فرنسية أخرى.

الأسبوع الرابع عشر تخلله صدامات مع الشرطة، حيث تصدت قوات الأمن للمتظاهرين، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، في محاولة لتفريق الجموع.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن التأييد الشعبي يتلاشى بالنسبة للاحتجاجات، والتي غالبا ما تتحول إلى أعمال عنف مروعة بين المتظاهرين والشرطة.

وحسب ارقام حكومية فان أعداد المتظاهرين تراجع من حوالي 300 ألف خلال شهر نوفمبر إلى 50 ألف الأسبوع الماضي.

ويتساءل كثير من الفرنسيين عن مدى احتفاظ الحراك بزخمه، فيما يستنزف موارد قوات الأمن ويضر باقتصاد البلاد.