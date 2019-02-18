شاهد.. تماثيل كاريكاتورية لترامب وبوتين وماكرون في كرنفال نيس

مجسمات وتماثيل بتفاصيل كاريكاتورية لسياسيين ونجوم، أمثال ماكرون وبوتين وشارلي شابلن والأبطال الخارقين، جابت أنحاء مدينة نيس الفرنسية في عرض كرنفالي مساء السبت.

الآلاف شاركوا بعروض رقص وغناء، مرتدين أزياء نجومهم المفضلين، جوليان، وهو شاب فرنسي وقف على ناصية الطريق يشاهد العروض قال:"احتفال رائع، كالعادة، كل من يشاهد هذه العروض سيستمتع بالتأكيد، هذا ما يجعل مهرجان نيس الأفضل".

أما إيمانويل فقد أكد أن أكثر ما أعجبه في هذا المهرجان، هو تماثيل ترامب وماكرون وبوتين.

هذه المجسمات للرؤساء الثلاثة ظهرت بطريقة فكاهية، فقد ظهر ترامب وبوتين بملابس مهرجين قتلة، كما ظهر تمثال آخر لبوتين وهو يحمل الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو، أما بريجيت ماكرون فقد ظهرت بفستان لمارلين مونرو.