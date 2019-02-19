إغلاق مطار تشامبينو في روما بسبب حريق

قالت شركة تشغيل مطار تشامبينو الإيطالي في روما إن المطار الذي تستخدمه شركة "ريانير" للرحلات الجوية منخفضة التكلفة، إن المطار أغلق صباح اليوم، الثلاثاء، بسبب حريق في إحدى صالاته.

وقالت متحدثة باسم شركة مطارات روما "إغلاق المطار إجراء احترازي".

وعلّقت شركة "ريانير" جميع الرحلات بعد نشوب الحريق قرابة الثامنة صباحاً بتوقيت روما، فيما لم تعلن أجهزة الأمن الإيطالية بعد عن سبب اندلاع الحريق.

وبحسب صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية، تمّ إخلاء المطار فور اندلاع الحريق فيما تعمل الأجهزة المختصة على إعادة تشغيله في أسرع وقت ممكن.