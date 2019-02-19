شاهد: بريطانيا تحتضن منافسة الكلاب السيبيرية

كثيرا ما ارتبط سباق الكلاب والزلاجات بالمناطق الثلجية الشمالية الثلجية على غرار كندا والولايات المتحدة، ولكنه لم يشهد انتشارا في المساحات الخضراء الرطبة والموحلة في بريطانيا التي نظمت هذا النوع من المنافسات على أراضيها.

هذه الرياضة وصلت إلى الأراضي البريطانية في ستينيات القرن الماضي، لكنها بدأت تشهد انتشارا منذ العام 1996، وعرفت تطورا منذ تلك الفترة إلى أن أصبحت منافسة تضاف إلى البطولات حيث تنظم سباقات لفرق تتكون من كلبين اثنين إلى ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية كلاب. بطولة هذا العام احتضنتها غابة ألففيدون في نورفولك، ومن المقرر اختتام هذه البطولة في الثامن من الشهر المقبل.