عملات: الين يتراجع أمام الدولار واليورو يقلص مكاسبه

ارتفع الدولار أمام الين اليوم، الثلاثاء، 19 شباط - فبراير، بعدما أثار مدير مصرف اليابان المركزي احتمال زيادة التيسير النقدي، بينما انحسرت موجة الارتفاع الأخيرة لليورو مع عودة التركيز على التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة.

وزاد الدولار إلى 110.615 ين من المستوى المنخفض 110.45 ين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وقال مدير مصرف اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، أمام البرلمان إن البنك مستعد لزيادة التحفيز إذا أضر صعود الين القوي بالاقتصاد وحال دون بلوغ مستوى التضخم الذي يستهدفه عند اثنين بالمئة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 96.914 بعدما ختم الجلسة السابقة دون تغيير. وكانت الأسواق المالية الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء.

وانخفض اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1297 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت 0.16 بالمئة في أمس، الإثنين، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر البالغ 1.1234 دولار.

كان اليورو تلقى دعما من تحسن معنويات المستثمرين مع زيادة التوقعات بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعدما أعلن كلا الجانبين عن إحراز تقدم في المحادثات.

ويعقد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي اجتماعهم المقبل في السابع من مارس آذار، حيث من المتوقع أن يقلصوا تكهنات النمو والتضخم في الوقت الذي تعاني فيه منطقة اليورو من أشد تباطؤ في نحو خمس سنوات.

وتراجع الدولار الاسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7113 دولار أمريكي، بعدما نشر بنك الاحتياطي الاسترالي (البنك المركزي) يوم الثلاثاء محضر اجتماعه بخصوص السياسة النقدية.