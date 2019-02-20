شاهد: احتجاجات في فرنسا ضد "معادة السامية"

خرج آلاف الفرنسيين في العاصمة باريس في تجمعات للتعبير عن رفضهم لمعاداة السامية، بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت أهداف يهودية في الآونة الاخيرة، وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، النصب التذكاري للمحرقة النازية في باريس، وأثناء جولته تفقد ماكرون مقبرة كاتسنايم شرق البلاد، وعثر على حوالى 80 قبرا يهوديا رسمت عليها علامة النازية "الصليب المعقوف".

هذا وشارك في التجمع الرئيسان السابقان فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي إضافة إلى رئيس الوزراء إدوار فيليب وبعض أعضاء من الحكومة الفرنسية وكل الأطياف السياسية.