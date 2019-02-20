منظمة أمريكية تشكك في قدرة الفاتيكان على وقف الاعتداءات الجنسية

بعد إقالة الكاردينال الأمريكي ثيودور مكاريك من منصبه على خلفية إدانته باعتداءات جنسية، قالت منظمة مساءلة الأساقفة bishopaccountability الأمريكية إن ما لا يقل عن 94 أسقفاً آخرين متهمين بجرائم مماثلة لا زالوا يحتفظون بمناصبهم الدينية.

وفي مؤتمر صحفي قبيل انطلاق قمة الفاتيكان حول الاعتداءات الجنسية بين الأساقفة، قالت آنيت باريت-دويل مديرة المنظمة إنها لا تتوقع أن ينتج عن القمة إصلاحات كبيرة داخل الكنيسة الكاثوليكية.

وتقام قمة الفاتيكان بين يومي 21 و24 فبراير-شباط بمشاركة أساقفة كاثوليكيين حول العالم لتوعيتهم حول مشكلة الاعتداءات الجنسية وكيفية التصدي لها.

وشهد المؤتمر حديث لفيل سافيانو، وهو أحد أشهر ضحايا الاعتداءات الجنسية الكنسية والذي ساعد جريدة بوسطن غلوب الأمريكية على كشف اعتداءات أساقفة أمريكيين ضد أطفال، حيث هاجم تحميل بعض المسؤولين الكنسيين المثلية الجنسية مسؤولية الاعتداءات.

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