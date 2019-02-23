شاهد: اشتباكات بين متظاهرين والشرطة على الحدود الفنزويلية-الكولومبية

أطلقت الشرطة الحدودية الفنزويلية الغاز المسيل للدموع على العشرات من المحتجين الذين حاولوا كسر الحصار المفروض على إدخال مساعدات غذائية من كولومبيا. ويقول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده لا تعاني من نقص في الغذاء بينما يمر مواطنو فنزويلا بوضع اقتصادي متدن بلغ فيه حد التضخم أكثر من 800 ألف%. وتفاقمت الأزمة الفنزويلية بعد إعلان المعارض خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد واعتراف الولايات المتحدة به بجانب العشرات من الدول الغربية في وقت يرفض مادورو فيه التخلي عن السلطة.