تعرف على قائمة الفائزين بأبرز جوائز أوسكار 2019

خرجت أفلام "بوهيميان رابسودي" (الملحمة البوهيمية) و"غرين بوك (كتاب أخضر و"روما" كأكبر الفائزين بجوائز أكاديمية الفنون والعلوم السنيمائية الأمريكية رقم 91.

ونقدم لكم قائمة بأبرز الجوائز والفائزين بها خلال الحفل الذي أقيم مساء الأحد في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

أفضل فيلم:

"غرين بوك": فيلم المخرج بيتر فاريللي فاز بالجائزة الكبرى بعد منافسة مع "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن) وفايس (النائب) و"روما" و"كلانزمان الأسود" و"الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) و"النمر الأسود" (بلاك بانثر) و"ذا فيفوريت" (المفضلة).

ألفونسو كوارون

أفضل إخراج:

فاز بها المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون عن فيلمه "روما".

أفضل ممثل:

فاز بها الأمريكي من أصل مصري رامي مالك عن دوره في "بوهيميان رابسودي".

أفضل ممثلة:

فازت بها البريطانية أوليفيا كولمان عن دورها في "ذا فيفوريت".

أفضل ممثل مساعد:

حصد الجائزة ماهرشالا علي عن دوره في "غرين بوك"

أفضل ممثلة مساعدة:

ريجينا كينغ عن دورها في " "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك).

مؤلفو فيلم غرين بوك

سبايك لي وريجينا كينغ

أفضل سيناريو أصلي:

"غرين بوك"

أفضل سيناريو مقتبس:

سبايك لي - "بلاك كلانزمان"

أفضل فيلم أجنبي:

"روما" - المكسيك

أفضل فيلم وثائقي:

"فري سولو"

أفضل فيلم وثائقي قصير:

"نقطة. نهاية الجملة"

ليدي غاغا

لودفيغ غورانسون

أفضل مونتاج:

جون أوتمان - "بوهيميان رابسودي"

أفضل تصوير سينمائي:

ألفونسو كوارون - "روما"

أفضل مونتاج صوتي:

"بوهيميان رابسودي"

أفضل مؤثرات بصرية:

"فيرست مان" (الرجل الأول)

أفضل موسيقى تصويرية:

لودفيغ غورانسون - "بلاك بانثر"

أفضل أغنية:

ليدي غاغا - "شالو" من فيلم "مولد نجمة"

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