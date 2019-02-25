مباشر: تغطية حية لحفل جوائز أوسكارز 2019

فاز الممثل الأمريكي المسلم ماهرشالا علي بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام عن دوره في فيلم "غرين بوك" (كتاب أخضر).

وتفوق علي على كل من آدم درايفر "بلاك كلانزمان" وريتشارد إي. غرانت "هل يمكنك مسامحتي يوماً؟" وسام روكويل "فايس" وسام إيليوت "مولد نجمة".

وفاز الفيلم المكسيكي "روما" للمخرج ألفونسو كوارون بجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وهي الجائزة التي ترشحت عنها المخرجة اللبنانية نادين لبكي عن فيلمها "كفر ناحوم".

وفازت الممثلة الأمريكية صاحبة الأصول الإفريقية بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم - "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك).

وبكت كينغ لدى تسلمها الجائزة وشكرت أمها التي كانت تحضر الحفل بصحبتها. وقالت "إنني مثال لما يبدو عليه الأمر عندما يحاط شخص بالدعم والحب .أمي أحبك جدا".

وهذه أول جائزة أوسكار تفوز بها كينغ (48 عاما)والتي بدأت التمثيل في هوليوود منذ أكثر من ثلاثة عقود عندما كانت مراهقة تمثل في المسلسل الكوميدي "227" في الثمانينات.

وتلعب كينغ في الفيلم الذي أخرجه باري جينكينز دور أم لمراهقة حامل قضي على مستقبلها عندما سجن صديقها بسبب جريمة اغتصاب لم يرتكبها.

وفاز جون أوتمان بجائزة أفضل مونتاج عن عمله بفيلم "بوهيميان رابسودي".

كذلك فاز فيلم "فري سولو" للمخرج جيمي تشين بجائزة أفضل فيلم وثائقي وهي الجائزة التي ترشح لها فيلم "أوف فاذرز اند صانز" للمخرج السوري طلال ديركي.

فريق عمل الفيلم الوثائقي "فري سولو"

وفاز فريق عمل فيلم "النائب" (فايس) بطولة كريستيان بيل بجائزة أفض ماكياج وتسريحات شعر كما فازت روث إي كارتر بجائزة أفضل تصميم للأزياء عن عملها بفيلم "بلاك بانثر" (النمر الأسود).

روث إي كارتر

وفاز كوارون بجائزة أفضل تصوير سينمائي عن فيلم "روما" الذي يترشح أيضاً لجائزة أفضل مخرج وألإضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم وأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، كما ترشحت عنه المكسيكية مارينا دي تابيرا لجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

وفاز كل من بول ميسي وتيم كافاغين وجون كاسالي بجائزة أفضل مزج للصوت عن فيلم "بوهيميان رابسودي".