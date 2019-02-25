شاهد: "ملاكان طائران" يعلنان بداية كرنفال البندقية السنوي

تحتفل مدينة فينيسيا (البندقية) الإيطالية في كل عام بالكرنفال قبل أربعين يوماً من عيد الفصح المجيد. تاريخياً، ثمة تخليد بطبيعة الحال لذكرى انتصار مملكة فينيسيا على بطريرك أكويليا في حرب من حروب القرون الوسطى. ويحتفل الناس في ساحة القديس مرقس، حيث يلبسون الأزياء القديمة والأقنعة، كما يتم اختيار سيدة شابة مختلفة في كل عام، تسمّى "مريم" لتنزل على المحتشدين من السماء، أو بالأحرى، من الكاتدرائية على علو 100 متر تقريباً. هذه السنة، اختار المنظمون أن يتم الإنزال على ألحان نجم الروك الخالد ديفيد بوي.