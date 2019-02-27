ترامب وكيم يتصافحان ويتبادلان الضحكات في قمتهما التاريخية الثانية في هانوي

بعد لقائهما غير المسبوق في سنغافورة العام الماضي، التقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى بنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الأربعاء بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

تصافح الزعيمان وتبادلا الضحكات والقليل من الكلام قبل عقد مباحثات منفردة دامت 20 دقيقة أعقبها عشاء بحضور مساعديهما بفندق سوفيتيل ليغند متروبول.

وعبر ترامب عن ثقته بأن المباحثات ستكون ناجحة نظراً "للعلاقة العظيمة" بين البلدين. مضيفاً بأن كلا الطرفين يتطلعان إليها.

وعند سؤاله إذا ما كان سينهي حالة الحرب المعلنة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ عام 1954، قال ترامب: "سوف نرى".

وقال كيم عقب المباحثات إن البلدين تمكنا من القضاء على عدد من المعوقات من أجل عقد هذه القمة.

وتسعى الولايات المتحدة إلى وضع حد لبرنامج كوريا الشمالية لتصنيع وتطوير صواريخها النووية مقابل إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونغ يانغ.

ترامب وكيم خلال العشاء الذي جمع بينهما رويترز

إقرأ أيضاً:

الرئيسان ترامب وكيم جونغ أون يصلان الفيتنام لعقد ثاني اجتماع بينهما

شاهد: الزعيم الكوري يدخن في محطة للقطارات وأخته تمسك بالمطفأة

هانوي ترحل شبيه كيم قبيل وصول الزعيم الكوري الشمالي