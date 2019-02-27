شاهد: مصافحة وابتسامات بين ترامب وكيم في هانوي

التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الأربعاء، في ثاني قمة لهما.

وتصافح كيم وترامب، وابتسما لفترة قصيرة أمام صف من أعلام بلديهما، في فندق "متروبول" في هانوي.

وأبلغ ترامب الصحفيين أنه يعتقد أن المحادثات ستكون ناجحة للغاية. وعندما سئل إن كان سيتراجع عن مطلب نزع السلاح النووي أجاب بالنفي.

وخلال قمتهما التاريخية الأولى في سنغافورة، في يونيو/حزيران الماضي، تعهد ترامب وكيم بالعمل على نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

والكوريتان لا تزالان في حالة حرب من الناحية الرسمية لأن الحرب بينهما من عام 1950 إلى 1953 انتهت بهدنة وليس باتفاق سلام. ودعمت الولايات المتحدة الجنوب في هذه الحرب.