فيديو: مأدبة عشاء خاص وودي تجمع ترامب بكيم في هانوي

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الأربعاء على مأدبة عشاء خاصة على هامش القمة الأمريكية-الكورية الشمالية المقامة في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وبدا الرئيسان في مزاج إيجابي خلال العشاء الذي أعقب بداية قمتهما، فطلب ترامب من المصورين أن "يجعلوهما يبدوان حسنا المظهر".

وقال كيم للصحفيين إنه "تبادل حواراً مثيراً جداً مع ترامب لمدة 30 دقيقة" خلال المباحثات الأولية المقتضبة التي سبقت مأدبة العشاء.

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وتسعى الولايات المتحدة لثني كوريا الشمالية عن تطوير وتصنيع صواريخ نووية مقابل التخفيف من العقوبات الاقتصادية التي تعصف ببيونغ يانغ منذ عقود.

كما تسعى كوريا الشمالية إلى إنهاء حالة الحرب المعلنة بينها وبين الولايات المتحدة منذ توقف إطلاق النار بالحرب الكورية عام 1953.

وتأتي قمة هانوي بعد قمة ترامب وكيم التاريخية الأولى في سنغافورة العام الماضي حيث بدا الزعيمان وكأنهما شكلا علاقة دافئة منذ ذلك الوقت.