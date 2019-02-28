ترامب يقول إن القوات المدعومة من أمريكا استردت كل أراضي داعش في سوريا

استبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوات الأمريكية يوم الخميس الإعلان المتوقع لقوات سوريا الديمقراطية القضاء التام على داعش بقوله إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا استردت كل الأراضي التي كان يسيطر عليها ذات يوم تنظيم الدولة الإسلامية.

وتأتي تصريحات ترامب مناقضة لرواية قائد قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن والذي قال إن الأمر سيستغرق أسبوعا آخر.

وقال ترامب للقوات في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة خلال توقف للتزود بالوقود في ألاسكا "سيطرنا للتو كما تعرفون، سمعتم عن 90 بالمئة ثم 92 بالمئة من الخلافة في سوريا. الآن سيطرنا على 100 بالمئة من الخلافة".

كان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني قال في تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامي للقوات يوم الخميس "نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش".