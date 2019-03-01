كيف استقبل الشارع الفلسطيني الاتهامات التي قد يواجهها نتنياهو؟

تباينت ردود أفعال الشارع الفلسطيني إثر إعلان المدعي العام الإسرائيلي، الخميس، نيته توجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من بينها الفساد وتلقي هدايا بغير وجه حق.

ويأتي قرار المدعي العام قبل ستة أسابيع فقط من إجراء انتخابات، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إخطار رئيس وزراء إسرائيلي بفحوى الدعوى القضائية التي تواجهه.

في قطاع غزة، حيث خاضت إسرائيل ثلاث حروب مع حركة حماس التي تحكم القطاع منذ عام 2008، قال بهاء الغول إن نتنياهو سيتجنب التصعيد العسكري مع غزة على الأقل حتى يوم الانتخابات.

لكن محمد الغرباوي يعتقد أن العكس قد يحدث، إذ يرى أن نتنياهو "يلجأ إلى شن حرب على غزة في كل مرة يريد الهرب (من الاتهامات)".

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وداخل مقهى في الخليل بالضفة الغربية، يقول الطالب عبد الله الرازم، إن القرار "يرضي الشعب الفلسطيني، لأنه (نتنياهو) ليس متهم أيضا بآلاف الجرائم ضد الإنسانية".

وإلى حينه، لم تنشر وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية تقارير حول الأمر، ولم تكن هناك تعليقات فورية من مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أو من حماس في غزة.