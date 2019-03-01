شاهد: الرياضة كل يوم أحد في إثيوبيا للحفاظ على اللياقة البدنية

من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، يشارك مئات الإثيوبيين كل يوم أحد في حصة رياضية في ساحة ميسكول في العاصمة أديس أبابا إلى جانب المدرب عبد الله مزين، الذي يترأس جلسات اللياقة البدنية. هذا البرنامج انطلق في العام 2003، وشهد منذ ذلك العام اقبالا جماهيريا كبيرا بعد أن الأمر يقتصر على المدرب وأصدقائه.

رويترز

البرنامج استقطب مئات المواطنين منذ أن حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي السرطان والسكري والأمراض في افريقيا بسبب أنماط الحياة غير المستقرة وتعاطي التبغ والخمول البدني والاستخدام الضار للكحول وتناول وجبات غذائية غير صحية.

وتشمل جلسات اللياقة البدنية التي يقترحها عبد الله مزين تمارين رياضية بسيطة لتنشيط القلب وكمال الجسم، وهو برنامج يمنح لمحدودي الدخل فرصة التدريب مجانا بدل دفع اشتراكات مرتفعة التكاليف في صالات رياضية.