الحكومة الفلسطينية تتحدى إسرائيل وتستعد لدفع رواتب أسر الأسرى

رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله رويترز

قال رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني يوم الأحد إن حكومته ستدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى يوم الأحد أو الاثنين بعد رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب من إسرائيل التي اقتطعت منها ما يدفع لأسر الشهداء والأسرى قبل أيام.

وقال الحمد الله في تغريدة على تويتر "لقد أكدنا ونؤكد أننا بالالتفاف الشعبي وبالاصطفاف حول فخامة الرئيس (محمود عباس) قادرون على تخطي الأزمة الحالية وتحصين مشروعنا الوطني".

وأضاف "وقريبا بالصبر والتعاون سنتمكن من دفع جزء من رواتب الموظفين" لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

ورفضت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي تسلم قيمة الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.

وبلغت قيمة هذه الضرائب عن شهر فبراير شباط 700 مليون شيقل (192.8 مليون دولار) خصمت إسرائيل منها 42 مليون شيقل قالت إن السلطة تدفعها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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