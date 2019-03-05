شاهد: كرنفال ألماني يسخر من منشار بن سلمان وأنف تيريزا ماي

احتفلت المدن الألمانية اليوم بما يعرف بالاثنين الوردي والذي يصادف هذا العام الرابع من آذار/ مارس.

وجابت الكرنفالات بوقت متزامن الشوارع والأزقة الألمانية، حيث تنوعت العروض وأنواعها، وعمت الألوان والضحكات والسخرية.

هذا العام تم تخصيص جزء من الكرنفالات للسخرية من الأوضاع السياسية العالمية ورموز وزعماء العالم الذين تصدروا الأخبار خلال العام الماضي وتم تصويرهم خلال الكرنفال بطريقة كاريكتورية في تماثيل جابت أرجاء البلاد.

فمن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وأنفها "الطويل" الذي اخترق الاقتصاد، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الملطخ وجهه بدماء المنشار الذي يحمله، لماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي وإشارة إلى فضيحة الاستغلال الجنسي، وميركل وترامب وبوتين وحتى بالعودة تاريخياً إلى مهندس الدعاية النازية جوزيف غوبلز وغيرهم الكثير، كانت كرنفالات هذا العام محملة بالكثير من الرسائل السياسية.

رويترز

رويترز

رويترز

رويترز

رويترز

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