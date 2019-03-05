شاهد: مئات المتظاهرين في نيودلهي يقولون "لا للحرب مع باكستان"

بعد ارتفاع منسوب التوتر بين الجارين الهندي والباكستاني في الفترة الأخيرة، قامت مجموعة من المواطنين والناشطين بالتظاهر في نيودلهي الهندية مطالبين بالسلام مع باكستان يوم أمس، الأحد. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نريد السلام لا الحرب" وأخرى كتب عليها "لا للكراهية"، كما قاموا بعرض أفلام في الشارع ورددوا الشعر بهدف إيصال رسائلهم إلى مسؤولي البلدين. وكان الجيش الهندي قد خسر نحو أربعين جندياً بعد هجوم انتحاري تعرض له الشهر الماضي، ثم وجه قواته الجوية بعد ذلك نحو باكستان التي تأوي برأيه "جيش محمّد" المتهم بالتفجير الانتحاري.