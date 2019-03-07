منظمات حقوقية تنتقد بطولة العالم لفورمولا 1 بسبب موقفها من البحرين والأخيرة ترد

لندن (رويترز) - اتهمت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان يوم الأربعاء بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بتجاهل الانتهاكات التي تثور مزاعم أن لها صلة بسباق جائزة البحرين الكبرى، مطالبة مسؤولي البطولة بالوفاء بالتزاماتهم واتخاذ موقف أقوى.

وكانت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن وإندكس أون سينسورشيب ضمن 17 منظمة وقعت على رسالة موجة إلى فورمولا 1 أثارت فيها مخاوفها بشأن سجن الناشطة والمدونة نجاح يوسف.

يذكر أنه وفي رسالة، بعثت بها تلك المنظمات الشهر الماضي، أن المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين استندت في حكمها بسجن الناشطة لمدة ثلاثة أعوام إلى انتقادها لجولة البطولة التي نُظمت في المملكة عام 2017.

من ناحيتها نفت البحرين رسميا الاتهامات الموجهة إليها من قبل هذه المنظمات، وفي بيان أُرسل إلى يورونيو، عبر البريد الإلكتروني، قال متحدث باسم الحكومة البحرينية، إن إدانة نجاح يوسف لا تتعلق ببطولة الفورملا 1 الكبرى، وأي خبر عن إدانتها لارتكابها جريمة تتعلق بهذا الموضوع أمر عار عن الصحة، وإن إدانتها من قبل المحكمة سببه جرائم إرهاب.

وجاء في البيان:"علاوة على ذلك، فإن فريق الدفاع عن نجاح يوسف، لم يذكر خلال محاكمتها بأن حقها في حرية التعبير قد انتهكت، والتظاهرات السلمية محمية وفق الدستور البحريني، ولا تعتبر جريمة".

وقالت ساشا وودوارد-هيل المستشار العام لفورمولا 1 في رسالة لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية يوم الأربعاء، واطلعت عليه رويترز، إن مسؤولي البطولة أثاروا هذه المخاوف مع السلطات البحرينية التي أكدت أن الاتهامات والإدانة "لا صلة لها على الإطلاق بسباق جائزة البحرين الكبرى".

وأضافت وودوارد-هيل أن السلطات طمأنت إدارة البطولة بأن "أي فرد لديه مطلق الحرية في انتقاد السباق".

(رويترز)