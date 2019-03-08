وزارة الصحة تقول إن إسرائيل قتلت فلسطينيا في احتجاجات في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا بالرصاص وأصابت 42 آخرين شاركوا يوم الجمعة في احتجاجات أسبوعية عند الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد أيام من تصاعد التوتر على الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 8000 فلسطيني شاركوا في المظاهرة، وألقوا الحجارة والمتفجرات باتجاه الجنود وإن بعضهم حاولوا اختراق السور الحدودي.

وقال المتحدث باسم الجيش إن القوات "ردت باستخدام وسائل تفريق الشغب وأطلقت النار وفقا لإجراءات العمليات المعمول بها".

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وزاد العنف عبر الحدود في الأيام القليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه نفذ ضربات جوية على مجمع تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال مسؤول فلسطيني لرويترز إن المسؤولين المصريين يسعون لدى الجانبين لمحاولة استعادة الهدوء. وتوسطت مصر أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.