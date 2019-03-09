شاهد: تسمية اليابانية كاني تاناكا أكبر معمرة في العالم

دخلت المواطنة اليابانية كاني تاناكا التي تبلغ من العمر 116 عاما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها أكبر معمرة. الموسوعة قامت بتكريم كاني تاناكا خلال احتفال نظمته بالمناسبة في إقامة لرعاية المسنين بفوكوكا، جنوب غرب اليابان حيث تعيش المعمرة وبحضور أفراد أسرتها ورئيس البلدية.

كاني تاناكا من مواليد العام 1903، وهي السابعة بين ثمانية أطفال عاشت أحداث الحربين العالميتين الأولى والثانية. تزوجت في العام 1922 وأنجبت 4 أطفال، كما قامت بتبني طفل خامس.

"بالنيابة عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، يشرفني أن أؤكد لكم أنّ كاني تاناكا هي الشخص المعمر، الأكبر سنا على قيد الحياة وعمرها 116 عاما و66 يوما اعتبارًا من 9 مارس-أذار 2019"، قالت ممثلة موسوعة "غينس" للأرقام القياسية.

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تقول كاني تاناكا إنها تستيقظ عادة عند الساعة السادسة صباحا وتستمتع بدراسة الرياضيات، كما أنها من أشد المولعين بلعبة "عطيل" للطاولة.

وتحتل اليابان المركز الأول في قائمة أكبر معمري العالم حيث يرى الخبراء أنّ النظام الغذائي يلعب دورا في هذا المجال خاصة وأن تقاليد الطهي في هذا البلد تركز على الأسماك والأرز والخضروات والأطعمة الأخرى قليلة الدهون

يذكر أن أكبر رجل معمر في العالم من اليابان ويدعي جيرويمون كيمورا وتوفي في العام 2013 عن عمر 116 عاما و54 يوما. وتقول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية إن أطول النساء بقاء على قيد الحياة على الإطلاق كانت الفرنسية جان كالمون التي عاشت 122 عاما و164 يوما ووافتها المنية في الرابع من أغسطس-آب للعام 1997.