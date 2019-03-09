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المملكة العربية السعودية

السعودية تقبل طلب رجل أعمال محتجز لحل قضيته بقانون الإفلاس

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
السعودية تقبل طلب رجل أعمال محتجز لحل قضيته بقانون الإفلاس
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قال المستشار المالي لشركة الملياردير السعودي معن الصانع ومصدران مطلعان لرويترز إن محكمة سعودية وافقت على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ريماس للاستشارات، التي جرى تعيينها مستشارا ماليا لمجموعة سعد أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين "هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009".

أضاف "الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85 بالمئة من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس.

"بالنظر إلى أن هذه (الخطوة) تتماشى بشكل أو بآخر مع الممارسات القانونية التجارية الدولة والإقليمية، فإن احتمال نجاحها أكبر بكثير".

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