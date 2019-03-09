النساء في أميركا اللاتينية ينتقدن الحكومات في عيدهن العالمي

استغلت النساء في أميركا اللاتينية اليوم العالمي للمرأة للخروج في مظاهرات حاشدة للمطالبة بالمساواة بين الجنسين، وفي شوارع العاصمة الشيلية سانتياغو خرجت آلاف النساء للتنديد بالعنف الممارس ضد المرأة والمطالبة بعدم تشديد بعض القوانين وخاصة في مجال الإجهاض.

وفي البرازيل شهدت كبرى المدن على غرار برازيليا، ساو باولو وريو دي جانيرو تجمعات نسائية طالبت المشاركات خلالها بالمساواة وإنهاء العنف ضد المرأة. وانتقدت المشاركات الرئيس اليميني جايير بولسونارو بسبب بعض التصريحات التي أدلى بها في السابق واعتبرها كثيرون متحيزة ضد المرأة. وتعتبر البرازيل من بين خمس دول بها أعلى معدل من جرائم قتل النساء في العالم حسب المنتدى البرازيلي للأمن العام.

وفي مونتفيديو بالأوروغواي لم تتأخر النساء عن الموعد حيث خرجن كغيرهن من نساء العالم للمطالبة بالمزيد من الامتيازات على أمل تحقيق مكاسب أوسع.