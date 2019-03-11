مقتل 46 عنصرا إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بشمال ووسط سيناء

قال الجيش المصري يوم الاثنين إن قوات الأمن قتلت 46 "فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة" في تبادل لإطلاق النار في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء.

وتقول القوات المسلحة المصرية إن عدة مئات من المتشددين قتلوا منذ إطلاق عملية أمنية كبرى في فبراير شباط 2018 بهدف القضاء على المتشددين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان صدر يوم الاثنين "أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن... القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء".

ولم يذكر البيان تواريخ أو مواقع العمليات الأمنية على وجه التحديد.

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وذكر البيان أنه تم إلقاء القبض على 100 من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم واكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة، فضلا عن تدمير أو التحفظ على 17 سيارة و14 دراجة نارية.

ولم يحدد البيان هوية المشتبه بهم أو انتماءاتهم.

وتتهم منظمات لحقوق الإنسان مصر بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في إطار حملة قمع.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب تناول قضية حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات الإقليمية ومحاربة الإرهاب. وقال إن من الضروري اتخاذ تدابير أمنية قوية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.

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