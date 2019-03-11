ظهور بوتفليقة وتعيينه نور الدين بدوي رئيساً لوزراء البلاد

ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين لأول مرة منذ سفره إلى جنيف وعودته منها حيث أجرى فحوصات طبية وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وتعهد بوتفليقة في رسالة للجزائريين بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية التي كان مقرر عقدها يوم 18 أبريل-نيسان القادم بل وألغى الاستحقاق الرئاسي برمته كما وعد بتعديل دستور البلاد وطرحه لاستفتاء عام.

كذلك قبل بوتفليقة استقالة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وعين وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي خلفاً له مع تعيين رمطان لعمامرة، وهو مستشار سابق للرئيس الجزائري، نائباً لرئيس الوزراء.

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية صوراً للقاء بوتفليقة بأويحيى بالإضافة للقائه بقائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح.

وتأتي التغييرات وسط محاولة السلطات الجزائرية امتصاص غضب الاحتجاجات التي خرجت ضد ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.