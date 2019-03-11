فيديو: نجاة سائق من حطام مبنى سقط على سيارته بسبب عاصفة في ألمانيا

التقطت عدسة كاميرا صغيرة مقطع فيديو درامي أثناء سقوط حطام أسقف أحد المباني، على سيارة كانت تمر في الشارع، بسبب عاصمة، في مدينة كولونيا غرب ألمانيا.

ولحسن الحظ لم يصب أيا من الشخصين داخل السيارة، إلا أنهما احتاجا لمساعدة رجال الإطفاء لإخراج سيارتهما من تحت الحطام.

وفي أجزاء أخرى من المدينة، هوت الأشجار على السيارات وعلى واجهات المباني مخلفة أضرارا مادية.

وتسبب الطقس العاصف إلغاء بعض الرحلات الجوية، خلال يومي الأحد والاثنين، وتأخير في رحلات القطارات.

وبحسب الشرطة فقط توفي سائق عمره 47 عاما، عندما سقطت شجرة على سيارته، خلال قيادته بسرعة 100 كم بالساعة.