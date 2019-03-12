شاهد.. روبوت يقدم تعاليم بوذا في اليابان

زوار أحد المعابد في كيوتو باليابان يوم 8 مارس، تسمروا أمام روبوت مدرب على فلسفة بوذا.

الروبوت المزود بكافة وسائل الاقناع وطرق الخطابة من قدرة على استخدام اليدين للإيحاء والعينين للتواصل، كما رتل "قلب سوترا"

باللغة اليابانية.

مايندر وهو اسم الروبوت، هو نتيجة تعاون بين معبد كودايجي وهيروشي إيشغورو، وهو مدرس في جامعة أوساكا، وفريقه، واستغرق اعداده حوالي العام.

ويقول تينشو غوتو وهو راهب في المعبد:"منذ سنوات طويلة، كنت أفكر باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، لنبني الروبوت بوذا، أعتقد أن الروبوتات يمكنها التفكير، وفعل الكثير من الأشياء، وفي المستقبل سيمكنه فعل الكثير من الأشياء التي يستطيع الرهبان القيام بها".