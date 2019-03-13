انهيار مبنى يضم مدرسة في لاغوس بنيجيريا وإنقاذ عدد من الأطفال

قال متحدث باسم وكالة الطوارئ في نيجيريا الأربعاء، إن مبنى يضم مدرسة فيها مئة تلميذ انهار في العاصمة التجارية لاغوس، وتخشى السلطات أن يكون عدد من الأطفال محاصرون تحت أنقاض المبنى المنهار.

وقد تم إنقاذ سبعة أطفال من تحت الأنقاض بحسب سكان المنطقة.

وأشار إبراهيم فارينلوي المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إلى عدم وجود معلومات بعد عن وقوع ضحايا أو إصابات في المبنى المكون من ثلاثة طوابق، وهرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مكان الحادث.

وذكرت صحيفة "ذا كابل" المحلية أن الحادث وقع في حوالي الساعة 10 صباحا الأربعاء، لافتة إلى أن الطابق الأرضي من المبنى يستخدم كمدرسة، وكان التلاميذ في صفوفهم وقت الحادث.