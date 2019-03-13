شاهد: أعمال نهب وتخريب أثناء انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا

تعرض أحد مراكز التسوق في مدينة ماراكايبو في فنزويلا ليلة الإثنين 11 مارس- آذار إلى أعمال نهب وتخريب، خلال انقطاع التيار الكهربائي الذي لا يزال حتى الآن يخيم على البلاد.

وعاد التيار الكهربائي إلى أجزاء كثيرة من البلاد يوم الثلاثاء، بما في ذلك بعض المناطق التي لم ترى النور منذ يوم الخميس الماضي، وفقا للشهود ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن أجزاء من العاصمة كاراكاس والمنطقة الغربية قرب من الحدود مع كولومبيا مازالت تقبع في الظلام.

ونقلت رويترز عن خبراء قولهم إن انقطاع التيار الكهربائي يعود إلى مشكلة فنية تتعلق بخطوط النقل التي تصل محطة غوري المائية في شرق فنزويلا بشبكة الكهرباء الوطنية العامة.