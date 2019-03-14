أردوغان: تركيا لا يمكنها التراجع عن صفقة صواريخ إس-400 مع روسيا

- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه ليس بوسع تركيا الانسحاب من صفقة مع روسيا لشراء منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية.

وأدلى بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة خبر ترك الخاصة. وسئل أردوغان عما إذا كان بمقدور تركيا أن تشتري صواريخ إس-400 دون أن تنشرها فقال إن ذلك ليس ممكنا.

وتحذر واشنطن من أن شراء تركيا منظومة إس-400 من روسيا قد يعرض للخطر اتفاقات دفاعية بين الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي.

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