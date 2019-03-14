عندما يتحول الصياد إلى فريسة .. دجاج فرنسي يقتل ثعلبا

من قال إن الدجاج جبان فهو مخطئ. الفرضية أكدتها حادثة بمنطقة بروتاني شمال فرنسا حيث قامت مجموعة من الدجاجات بقتل ثعلب تسلل إلى حضيرتها بإحدى المدارس. الثعلب الذي أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه يبلغ من العمر 6 أو 7 أشهر دخل حضيرة الدجاج على أمل تناول "وجبة شهية"، لكنه وجد نفسه محاصرا بالدجاج من كل صوب وحدب، ولم يستطع الفرار لأنّ باب الحضيرة يغلق بشكل آلي عند غروب الشمس.

هذه الحادثة الأشبه بفيلم كرتوني ينتصر فيه الخير على الشر وقعت في مزرعة تابعة لإحدى المدارس شمال فرنسا، حيث يُعتقد أن الثعلب دخل الحظيرة وعلق بداخلها، وقد عثر طلبة مدرسة "لو غرو شين" بمنطقة بروتاني، على جثة الثعلب خلال جولاتهم لتفقّد الدجاج.

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وأشار باسكال دانيال، رئيس قسم الزراعة في المدرسة إلى وجود "غريزة القطيع" لدى الدجاج الذي لم يتردد في الهجوم على الثعلب مستخدما المناقير.

وحسب باسكال دانيال فالحضيرة التي وجد فيها الثعلب قتيلا هي مزرعة للتربية العضوية وهي مفتوحة طوال اليوم، ويقضي الدجاج أغلب أوقات اليوم خارجها، باستثناء وقت وضع البيض.