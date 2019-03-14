أحدث وجهات العطل والتكنولوجيات الحديثة في معرض برلين الدولي للسياحة

ما هي أحدث اتجاهات السياحة؟ لا يجود مكان أفضل من المعرض الدولي (إ- تي –بي) في برلين الذي هو أكبر موعد سنوي في العالم لاكتشاف هذا القطاع، حيث يحتشد أكثر من 10 آلاف عارض لعرض على أخر التطورات للعام المقبل.

أكثر من 180 دولة ممثلة هنا لتعرض بعض أفضل وجهات العطلات والأعمال والتكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

مصر وكنوزها الأثرية

مصر هي واحدة من بين الدول التي تشجع السياح على السفر لزيارتها. الجناح المصري يجعلك تكتشف أهم المناطق التي تجذب السياح لها، كما يسمح لك بمقابلة مصريين يعطونك فكرة عن تنوع هذا البلد السياحي. ممثلو السياحة المصرية استغلوا هذا المعرض لإخبار الزائرين أن المتحف المصري الكبير الذي بلغت تكلفته مليار دولار سيفتح أبوابه السنة المقبلة وسيعرض كنوز مصر التي لا تقدر بثمن بالإضافة المجموعة الكاملة لتوتانخامون

رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية قالت عن المتحف:" إنه على هضبة الجيزة، لذلك على الرغم من أنه يمكنك مشاهدة القطع الأثرية المصرية في متاحف مختلفة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه المتحف الوحيد الذي يتميز بالأهرامات كخلفية له. وبالتالي هو نقطة جذب رائعة لأولئك الذين يريدون القيام بالزيارة للحصول على لمحة عن تاريخ مصر. المتحف يعرض الكثير من التاريخ في الداخل والواجهة معاصرة للغاية".

ليوناردو دا فينشي، سفير إيطاليا

الجناح الإيطالي لديه أيضًا الكثير ليعرضه عندما يتعلق الأمر بالتاريخ والثقافة، لاسيما وأنه يتزامن مع الذكرى المئوية لثلاثة عباقرة، ليوناردو دافينشي هذا العام، ورافايلو سانزيو ودانتي أليغيري على مدى السنوات المقبلة.

"ليوناردو دافنشي هو أفضل سفير، إنه أقوى مبدع وأقوى عبقري يمكننا أن نتخيله لتمثيل إيطاليا. لذلك، فإن جميع المدن الرئيسية التي ولد فيها، فينشي، ولكن أيضًا الأماكن التي عمل فيها وسافر إليها، هي الآن تنظم أحداث خلال العام بأكمله وهذه الأحداث كلها على تطبيقات، يمكن للزائر استخدامها لمعرفة مكان حدوث التظاهرة". هذا ما أكدته ماريا إيلينا روسي/ مديرة التسويق والترويج في الوكالة الوطنية للسياحة

ويبدو أن نوع العطلة التي يريدها الناس بدأت تتغير لأن الكثير منهم لا يريدون حاليا وجهات المدينة الكلاسيكية ومناطق الجذب السياحي، بل يرغبون في الخروج عن المعتاد وخوض تجربة فريدة وأصلية.

إمكانية تمديد موسم السياحة على مدار العام في إيرلندا

إيرلندا من جانبها هي إحدى الدول التي تشجع الزوار على فعل ذلك، حيث تتطلع إلى بناء نمو مستدام في قطاع السياحة

"أعتقد أنه لدينا الطلب في إيرلندا، لأننا نملك مناطق شاسعة لم يتم اكتشافها بعد، وجواهر خفية في المناطق التي لم تكن نقاط ساخنة في السياحة التقليدية. لذلك سنرى إمكانات النمو الحقيقية. وكذا فترات السنة التي لا تجتذب أعدادًا كبيرة من السياح، وبالتالي سنعمل على إمكانية تمديد موسم السياحة على مدار العام لأنه لدينا مناخًا معتدلًا جدًا في إيرلندا لكن هذا لا يعني أنكم ستتعرضون للحروق الشمسية، ولا للدغات الصقيع". حسب بروندان غريفين، وزير السياحة والرياضة الأيرلندي.

عروض فردية بفضل أحدث التقنيات

في هذا المعرض نجد أيضا جناح الرقمية الذي هو مكان للمحاورة ومناقشة التحديات والفرص في القطاع، بما في ذلك مستقبل الرقمية واعتماد مناهج أكثر فردية.

رولاند كونرادي، المدير العلمي، لمعرض "إ- تي- بي" في برلين:

"نرى الرقمنة في كل مكان في المستقبل. أنا متأكد من أننا لن نكتب المعلومات في هواتفنا الذكية، لكننا سنتحدث معها. العروض التي نتلقاها من الموردين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتزويدنا بعروض شخصية متكاملة وعروض وفقا لاحتياجاتنا".

الصين تروج لداليان

الجناح الصيني من جانبه تميز بإقبال كبيرا في برلين. الجناح كان يروج لمنطقة داليان في الشمال الشرقي الملقبة بهونغ كونغ الشمال والتي ستستضيف مؤتمر دافوس الصيفي هذا العام.

زهانغ فينغ، نائب المدير العام، مكتب داليان للثقافة والسياحة:" ثقافات مختلفة تتلاقى في داليان. هنا، يمكنك رؤية التأثيرات الثقافية المختلفة للكثير من البلدان مثل اليابان وكوريا وروسيا. الثقافة التقليدية الصينية بدورها توجد في جميع أنحاء المدينة. في الوقت نفسه، تتمتع داليان بمناخ مريح للغاية، حيث يمتد موسم العطلات من ثلاثة إلى أربعة أشهر في الصيف. داليان تتواجد فيها المأكولات الصينية المختلفة وأكلات المناطق المحيطة بها".

صناعة السياحة العالمية هي في تطور مستمر من أجل خلق تجربة سفر جديدة ومثيرة لنا جميعا تمكننا من الاستمتاع بها.

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